Giancarlo De Sisti lancia la Fiorntina. Intervistato da RadioFirenzeViola, l'ex giocatore e allenatore dei gigliati crede nella doppietta Conference League-Coppa Italia: "Perché no? Sembra facile dirlo qui, ma gli antagonisti non sono fortissimi. I valori in campo raccontano che ad esempio la finalista, l'Inter, è un avversario difficile. Ma la Fiorentina può batterla, può fare risultato ovunque e dovunque".