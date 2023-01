Luigi De Siervo rilancia la Supercoppa lontana dall'Italia. L'ad di Lega Serie A, intervistato da GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone', rilancia la necessità di far disputare il torneo all'estero: "Se è vero come è vero che la finale di Coppa Italia si giocherà in Italia, la finale di Supercoppa dobbiamo necessariamente giocarla all'estero, come fanno tutti. Serve giocare all'estero per coltivare e far crescere la passione per le nostre squadre, unico modo vero per cercare di allargare la fascia dei nostri fan. La decisione spetterà all'assemblea, in questo momento il Medio Oriente è l'area che maggiormente risponde ad un interesse reale per il nostro calcio.