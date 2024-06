Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, durante il Festival di Parma ha espresso un'ulteriore preoccupazione in merito alla nuova Champions League che sarà varata la prossima stagione: "Il nuovo formato della Champions League satura il calendario, rendendo difficile il lavoro della Lega che da diversi anni mantiene stabile il numero delle partite da disputare, a tutela dei club e dei giocatori. Aspettiamo di vedere i risultati, ma una competizione che si allarga e aumenta il numero delle partite satura il calendario, complicando il lavoro della Lega", riporta SportFace.it.

De Siervo aggiunge: "Siamo molto attenti perché in questo contesto la Serie A ha mantenuto i suoi impegni e il numero di partite, al contrario di FIFA e UEFA che hanno raddoppiato e in alcuni casi triplicato il numero delle partite, dei club così come delle Nazionali. Questa situazione preoccupa noi e i calciatori, per questo siamo in un momento fondamentale di analisi".