Intervistato da DAZN, Daniele De Rossi ha ampiamente parlato della sua Roma, rispondendo in lungo e in largo su vari temi che riguardano il presente e il cammino futuro della squadra di cui è allenatore, discorso che passa attraverso la lotta per l'Europa. Di seguito un passo delle dichiarazioni dell'allenatore giallorosso che si sofferma anche sull'Inter.

Come vi vedete nella lotta per l'Europa?

"Rispetto tutti, sono squadre forti. Lo stesso Bologna, che sembrava un exploit, ha preso un tecnico molto bravo e preparato come Italiano. Potrebbero anche riconfermarsi... E poi le altre. Milan e Juventus hanno fatto uno squadrone, impossibile non avere l'Inter tra le favorite. Anche la Lazio è costruita con logica e fisicità. E l'Atalanta ormai è una realtà a tutti gli effetti. Il Napoli viene da un'annataccia e lavorerà sulla qualità che con l'allenatore sulla voglia di rivalsa. E poi la Fiorentina, come sempre... Otto-nove squadre, sarà difficile tenerne almeno quattro sotto".