"Un giorno quando ero bambino ho chiesto a mio fratello Danilo per quale squadra dovevo tifare e lui mi ha detto 'Inter'... tanti anni dopo eccoci qua!". Fabio De Luigi svela così la nascita della sua fede per la squadra nerazzurra. "Sono interista perché si è interisti di carattere, come accade per i segni zodiacali - racconta al Matchday Programme del club -. Il mio segno dovrebbe essere interista ascendente Peppino Prisco".

Per leggere il Matchday completo CLICCA QUI.