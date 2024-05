Intervenuto oggi in audizione al Senato per parlare della gestione politica del calcio italiano, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha chiamato in causa il governo per procedere con il 'taglio' delle squadre partecipanti al massimo campionato italiano: "La Lega di Serie A non avrà mai la forza di ridurre il numero delle squadre, lo deve fare il governo che deve prendere atto che dai prossimi campionati il numero delle squadre deve essere X e non Y, perché non ci sono i fatturati possibili per giustificarne l’esistenza. Questo campionato è portato avanti da sei, massimo otto società, e c’è bisogno che il governo lo capisca, tutto il resto è fuffa".