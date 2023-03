Aurelio De Laurentiis si scaglia contro la riforma della Champions League. Lo fa proprio in vista del ritorno degli ottavi di finale della competizione del suo Napoli contro l’Eintracht Francoforte in un'intervista rilasciata al tabloid tedesco Bild : "Questa riforma è una follia, mette in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club. L’intero formato deve essere radicalmente cambiato.

La mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Per questo dovresti ridurre i campionati nazionali, ad esempio a 16 invece di 18 o 20 squadre. Ciò ridurrebbe il carico per i primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti, in gare secche".