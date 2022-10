Leggenda vivente dalla pallavolo per aver fatto parte della 'Generazione di Fenomeni' e per aver guidato da allenatore l'Italia alla vittoria di Europeo e Mondiale, Fefè De Giorgi ha concesso un'intervista al sito della Lega Serie A. Una chiacchierata nella quale, ovviamente, ha toccato anche il tema calcistico, mischiandolo a quello del suo sport del cuore: "Come schiacciatore vedrei bene Handanovic ad esempio - le sue parole -. Il portiere in generale avrebbe le caratteristiche del pallavolista. Come opposto invece vedrei bene Lukaku , ha il fisico per spaccare tutto, bisognerebbe insegnargli a prendere la rincorsa!

Alla Nazionale di Roberto Mancini, ruberebbe volentieri due giocatori in particolare per schierarli nel ruolo di palleggiatorie "Direi Barella, ma anche Jorginho è uno che detta bene tempi di gioco. Sono tutti piccolini come me! Ero l'unico che aveva in'altezza normale quando giocavo. Un regista se lo può permettere perchè l'importante è la gestione e la visione del gioco che può sopperire a qualche carenza fisica".

Dalle scelte fatte, si intuisce come De Giorgi abbia una certa simpatia per l'Inter: "Sono salentino doc e quindi tifoso del Lecce, e poi mi piace l'Inter. Il Lecce è partito bene, ho grande fiducia in Pantaleo Corvino che è l'uomo giusto per ottenere buoni risultati e conciliarli con un bilancio sano, poi Marco Baroni è molto bravo e la società è seria. Mi sembra una squadra che alla fine troverà risultati. Sull'Inter... Come si dice? Amala! Non è un caso, o la ami oppure ogni tanto fai fatica a starle dietro. Ora è un momento un po' difficile ma credo e spero che Inzaghi possa trovare gli equilibri giusti. Lo scudetto? Ho visto un bellissimo Napoli, ma anche il Milan è molto forte. Sarebbe carino che vincesse il Napoli, ma non voglio gufarla a nessuno (ride, ndr).