Novità in casa DAZN, dove arriva un arricchimento dell'offerta, incremento previsto già per le prossime settimane. Siglato difagtti un accordo con ELEVEN Sports Italia, - in attesa del closing dell’operazione con ELEVEN si legge su Calcio e Finanza -, che permetterà alla piattaforma di offrire agli abbonati la fruizione di nuovi sport. Sarà possibile gustarsi le migliori gare di Eurolega, Eurocup e Serie A UnipolSai di basket e alcune partite della Serie C calcistica trasmessa direttamente da ELEVEN Italia. Non solo però, nei prossimi mesi arriverà anche il Rugby con il Peroni Top10 e ancora altri sport. Il 2023 di DAZN si inaugurerà "con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START", ovvero un piano di abbonamento disponibile a 12,99 euro al mese dedicato agli sport diversi dal calcio.