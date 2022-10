Credi che il Barcellona risentirà di quanto accaduto contro l'Inter in Champions League?

"Spero e penso di no. È sempre difficile fare un brutto risultato prima, soprattutto in questo caso che rende piuttosto complicata la qualificazione al prossimo turno di Champions League, ma hanno avuto giorni per recuperare e prepararsi per questo Clásico. È un'altra competizione, è un match completamente diverso e spero che possano fare una grande gara".