Non corrisponde a verità la voce di mercato che si è diffusa in Italia nelle scorse ore secondo cui alcuni intermediari avrebbero offerto David Luiz all'Inter. A smentire i rumors è lo stesso difensore brasiliano attraverso una Instagram storie che non lascia spazio ai dubbi: "Fake news - l'incipit del messaggio -. Sono totalmente concentrato su ciò che devo fare al Flamengo. Che dio benedica chi inventa".