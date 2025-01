Anche Matteo Darmian si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria rotonda dell’Inter contro il Lecce. Queste le parole del difensore nerazzurro:

Questa partita poteva avere dei rischi e invece avete anestetizzato subito l’avversario.

“Siamo scesi in campo con la giusta voglia e attenzione, facendo capire quello che volevamo. In Serie A non ci sono partite scontate, siamo stati bravi a indirizzarla e a portare a casa la vittoria oggi. Questo al di là di cosa succede negli altri campi”.

Avere il Napoli davanti vi carica per mantenere alto il livello?

“Dobbiamo essere sempre sul pezzo e tenere alta la concentrazione, c’è più di una squadra che non molla e noi vogliamo continuare come stiamo facendo ultimamente. Mancano ancora diverse partite ma noi vogliamo restare il più in alto possibile”.