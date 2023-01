Adesso c’è il derby.

“È una partita speciale, una partita a sé. Ci godiamo questa vittoria che ci ha fatto raggiungere le semifinali, da domani penseremo già alla sfida contro il Milan".

Nelle partite decisive non sbagliate mai.

"Le partite più difficili e più importanti sono per i calciatori e per tutti quelle più facili da preparare a livello psicologico, tecnico e tattico. Oltre all’aspetto tattico conta quello motivazionale. Ultimamente ci sta riuscendo bene questo, ma ciò in cui dobbiamo migliorare quest’anno è la continuità. Abbiamo sbagliato in quello e in campionato siamo attardati, ma c’è tempo, siamo in corsa in tutte le competizioni e faremo di tutto per centrare i nostri obiettivi".