"Abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo entrati in campo con la giusta voglia e determinazione e abbiamo fatto capire dall’inizio quello che volevamo con una vittoria su un campo che non era facile. Abbiamo ottenuto una vittoria che magari adesso si dice scontata ma che non è così perché sappiamo tutte le insidie che ogni partita può nascondere. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali, dobbiamo continuare così" ha detto Matteo Darmian a Inter TV dopo il poker inflitto al Lecce di Giampaolo che lancia un grande segnale alla classifica e al Napoli capolista.

Tutti avete tanta esperienza ma non smettete mai di imparare. È questo il segreto?

"Assolutamente sì, lo spirito, la voglia e sicuramente il gruppo che si è creato è qualcosa di molto importante. Ci piace stare assieme e fare ciò che facciamo e lo dimostriamo in campo. Abbiamo la fiducia da parte di tutti e poi lo trasmettiamo in campo e facciamo qualcosa di bello".

Non avete avuto fretta oggi, avete risparmiato un po’ di energia per le prossime due sfide molto importanti?

“Sappiamo del nostro calendario. Arriveranno partite complicate. Da domani cominceremo a pensare alla sfida di Champions perché vogliamo passare tra le prime otto perché sarebbe molto importante per avere qualche settimana a febbraio e daremo il nostro meglio".

Quanto è avvincente il duello con il Napoli?

"Tanto. Sappiamo le loro qualità, stanno facendo un grandissimo campionato. La cosa anomala era vederli così in basso lo scorso anno. Hanno una squadra fortissima, ma vogliamo dargli battaglia fino alla fine. Abbiamo ancora diverse partite e vogliamo stare più in alto possibile".

