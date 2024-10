Dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0 all'Inter, Dany Mota Carvalho ha strozzato in gola l'urlo di gioia della Roma regalando al Monza un punto d'oro. Ai microfoni di DAZN, l'attaccante portoghese ha sottolineato come per la seconda volta sia risultato decisivo da subentrato: "Il pubblico non ci lascia mai, dobbiamo dimostrare in campo che ci siamo, è stato un buon pareggio contro una grande squadra. Ho avuto la fortuna di entrare e fare gol di nuovo, è stato bellissimo. Chi entra sta dando sempre il massimo".