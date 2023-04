L'ex centrocampista dell'Inter Stephane Dalmat ha commentato come di consueto il risultato dei nerazzurri. Stavolta sui social gli è toccato analizzare il ko subito per mano della Fiorentina, il decimo in questo campionato: "Come fai ad avere tante occasioni e a sbagliarle tutte? Io stamattina avevo buone sensazioni per alcuni giocatori. Mi aspettavo qualcosa in più da Lukaku, che invece mi ha deluso. Vedo giocatori tristi e senza fiducia, hanno paura di fare le cose, di fare quello che sanno e possono fare. Oggi la Fiorentina ha giocato bene, ma l'Inter poteva chiudere la partita molto prima. C'era lo spazio per fare gol. Ma anche Correa, da lui non ho visto niente quest'anno. Come fa a stare in questa squadra? Non ho visto niente da lui dall'inizio della stagione, è inesistente. La filosofia dell'allenatore non riesco a capirla, spero che la stagione finisca bene e che l'Inter finisca al secondo posto, ma con dieci sconfitte è difficile. Sarebbe una cosa mai vista", l'analisi del francese.