Direttamente dal suo account Instagram, Stephane Dalmat si esprime su Sampdoria-Inter e sul possibile ritorno fra i titolari di Romelu Lukaku: "Abbiamo visto che il Milan ha preso due punti e all'Inter serve una vittoria per riportarsi a più cinque. Spero di ritrovare Lukaku, che sta cominciando a crescere un po'. Peccato per l'altra volta in cui meritava di fare gol, spero lo farà contro la Samp. Sarà una partita difficile contro una squadra che deve salvarsi e in uno stadio pieno, è sempre complicato in questi casi. Ma il lavoro è soltanto uno: vincere".