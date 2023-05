"Una finale contro un'italiana non è la partita migliore che si possa avere". Le parole di Pep Guardiola non sono state spese a caso, secondo Stephane Dalmat, che ha provato a spiegare il motivo per cui il Manchester City dovrebbe guardare con una certa preoccupazione l'Inter nell'ultimo atto della Champions League a Istanbul: "Penso che Guardiola tema l’Inter perché è quella che in partita secca è la più difficile di tutte da battere - ha sottolineato l francese a Itasportpress.it -. Juve, Milan, Napoli e tutte le altre italiane non hanno questa caratteristica. In partita singola, i nerazzurri sanno essere micidiali".

A proposito di Inzaghi: fino a un mese fa se ne invocava l’esonero…

"Anche io non ero molto convinto di lui perché l’Inter perdeva troppe partite. Mi sono ricreduto, in un mese ha reso la stagione dell’Inter perfetta”.

In cosa somiglia al Cuper?

"Zero. Sono due tecnici completamente diversi. Inzaghi è più per il gioco, per la tecnica e per la tattica. Cuper badava più a battere fisicamente l’avversario".

ll doppio derby del 2023 ha vendicato il vostro del 2003?

"Con queste due vittorie, l’Inter attuale ha cancellato quel brutto ricordo. Poi, per me, l’Inter merita la finale e la vittoria della Champions: ha superato Porto, Benfica e Milan…".