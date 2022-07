In attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronunci sul ruolo della UEFA, il progetto Super League cambia nuovamente pelle. Come riporta Tuttosport, per contrastare lo strapotere inglese e per venire incontro alla richiesta mediatica di un prodotto più forte, si fa largo un nuovo progetto che potrebbe diventare quello definitivo qualora dall'UE dovesse arrivare un parere sfavorevole a Nyon nel giudizio la cui conclusione è attesa a inizio 2023. Questa nuova competizione dovrebbe diventare una sorta di Lega dell’Unione europea, con maggiori valori identitari e con promozioni e retrocessioni, aperta a tutti e con un meccanismo di solidarietà nei confronti dei club non partecipanti. Il modello potrebbe prevedere due gironi da 14 o 16 squadre, con la novità dei playoff finali per stabilire il vincitore.