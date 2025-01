Non è servito il benestare dell'entourage che parlava di Inter davanti a tutti, Juma Bah non sarà un giocatore nerazzurro. Il difensore del Valladolid sarà un nuovo calciatore del Manchester City. A renderlo noto è El Mundo che rivela la decisione del giocatore classe 2006, che avrebbe rifiutato ogni tentativo del club spagnolo di trovare un accordo per il rinnovo e al contrario pagherà la clausola rescissoria di 6 milioni che gli permetterà di firmare con i Citizens.