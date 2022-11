Nella sua autobiografia dal titolo 'La bellezza non ha prezzo', scritta insieme ad Andrea Di Caro, Zdenek Zeman ha raccontato tantissimi aneddoti della sua carriera, col suo consueto stile. Come quando racconta quelli che erano i rapporti 'geo-politici' del mondo del pallone: "Al Nord c’era l’alleanza tra Juve e Milan; l’Inter ne era esclusa e cercava di entrare nel sistema pure lei. Altre squadre, dal Parma alla Lazio al Perugia, erano in mano alla Banca di Roma: Callisto Tanzi e Sergio Cragnotti ne uscirono rovinati, come pure Luciano Gaucci. Che fece in tempo a caricare il suo Perugia a pallettoni, per far perdere lo scudetto del 2000 alla Juve, sotto il nubifragio".