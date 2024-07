Primo allenamento per i campioni d'America in carica dell'Argentina in vista della Finale di Miami e in vista della possibilità di bissare il titolo dopo quello sollevato a Rio de Janeiro nella scorsa edizione, nel luglio 2021.

Dopo la vittoria ottenuta contro il Canada in semifinale, la Seleccion di Lionel Scaloni affronterà la Colombia, seconda finalista dopo il successo della scorsa notte (ora italiana) contro l'Uruguay. Secondo TyC Sports il ct dell'Albiceleste, dopo aver conosciuto l'avversario dell'ultimo atto della massima competizione continentale, quest'anno estesa a 16 squadre partecipanti, comprese anche le sei qualificate tramite la CONCACAF Nations League, ha diretto la prima sessione in vista del grande appuntamento di domenica all'Hard Rock Stadium. A disposizione di Scaloni per la sfida contro il Canada c'è tutto il gruppo portato negli USA: nessuno squalificato né infortunato, l'unico non al 100% resta Marcos Acuña dopo il problema muscolare che lo ha costretto ai box e all'assenza nelle ultime gare. Il centrocampista del Siviglia sarà comunque in panchina.