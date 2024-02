Un memorandum di dodici articoli e 45 voci, che spaziano su vari argomenti lanciando proposte anche singolari. La Repubblica anticipa quello che è il documento preparato dalla Serie A dove vengono spiegate le loro proposte di riforma del sistema calcio: 25 pagine che saranno presentate lunedì ai 20 club. La proposta più significativa riguarda l’introduzione di un salary cap per il campionato, limitando le spese in modo analogo al modello spagnolo, al fine di evitare stipendi sproporzionati rispetto al fatturato dei club. In pratica, si propone di stabilizzare i bilanci prima di effettuare nuovi acquisti.

La Serie A suggerisce anche l’adozione di contratti di otto anni per i calciatori, seguendo l’esempio della Premier League; il passaggio al professionismo della squadra arbitrale da rendere indipendente dalla FIGC, e la creazione di una Coppa Italia in versione ridotta, con partite che valgono sia per la coppa che per il campionato sulla falsariga di quanto varato quest’anno dalla NBA con l’In-Season Tournament. Si suggerisce inoltre di qualificare per le coppe europee non solo la squadra vincitrice, ma anche la finalista del torneo. Le proposte si estendono oltre i confini nazionali, con richieste da presentare a UEFA e FIFA. I club mirano a ridurre il numero di partite accorpando le sessioni di ottobre e novembre per le nazionali e rivisitando il sistema di qualificazione a Mondiali ed Europei.