Quella delle sfide di Champions League tra Inter e Barcellona è una storia alquanto ricca di confronti, di vittorie pesanti e di sconfitte storiche, di pagine epiche della competizione. Nerazzurri e Culé si sono incontrati per dieci volte dal 2002-2003: il primo confronto assoluto risale alla seconda fase a gironi 2002/03, quando il Barcellona ha vinto 3-0 in Spagna (reti di Javier Saviola, Phillip Cocu e Patrick Kluivert) e pareggiato 0-0 a Milano. Gli spagnoli sono arrivati primi nel Gruppo A, con l'Inter seconda, ma sono stati eliminati ai quarti di finale, mentre i nerazzurri hanno perso allo stesso turno contro il Milan. Le quattro partite successive risalgono tutte all'eoica stagione 2009/10. La prima, a Milano, si è conclusa di nuovo 0-0. Quella in Spagna è finita 2-0 per i padroni di casa di Pep Guardiola, con primo gol di Gerard Piqué. Entrambe le squadre si sono ritrovate in semifinale. L'Inter ha vinto 3-1 all'andata a San Siro. Nonostante la sconfitta per 1-0 al Camp Nou – grazie a un altro gol di Gerard Piqué – la formazione allenata da José Mourinho ha resistito ed è andata in finale, battendo il Bayern e conquistando la sua terza Coppa dei Campioni.