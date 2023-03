Protagonista di 'Against All Odds', una produzione originale di Juventus Creator Lab, il giovane bianconero Marco Da Graca racconta anche il suo approdo alla corte della Signora. Il retroscena dell'attaccante della Juventus Nex Gen vede tre i club nominati anche l'Inter: "Mi squilla il telefono, era mia zia e dalla videochiamata mi fece vedere un cartello dove c'era scritto Inter o Juve - racconta -. Da lì ho capito che c'erano quelle due squadre interessate a me.