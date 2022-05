Intervistato dal Corriere del Veneto, l'agente Andrea D'Amico pronostica un futuro a stelle e strisce per la nostra Serie A: "Tra uno o due anni si completerà la rivoluzione degli americani. Acquisiranno altri club e avranno la maggioranza politica in Lega. Cambierà tutto ed è un bene. Oggi tra A e B sono già 12 le proprietà americane, ma sono destinate ad aumentare. La Lega Serie A, il luogo dove si decidono le sorti del calcio italiano, presto sarà controllata da loro. Il nostro calcio è a terra e non è in grado di rialzarsi, cioè di riformarsi, da solo. Sono troppi i conservatorismi e gli interessi di bottega da difendere. Ognuno annaffia il suo orto, gli stadi sono fatiscenti e obsoleti e non si mette un euro per i settori giovanili. Il modello? Spesso i cosiddetti 'billionaires'. Oppure giganteschi gestori finanziari di denaro. Vogliono l’Italia innanzitutto per costruire stadi e centri sportivi di proprietà. Poi, intendiamoci, il calcio è la fabbrica dei sogni: la compravendita di calciatori è un grande business".