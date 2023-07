Ospite negli studi di Sky Sport, l'agente Andrea D'Amico ha espresso alcuni dubbi sull'eventualità di vedere all'Inter Alvaro Morata: "L'Inter ha fatto una stagione che poteva diventare trionfale con un campione come Edin Dzeko. Il suo vicino di spogliatoio era Romelu Lukaku, che aveva caratteristiche diverse da Morata. Se a fianco dello spagnolo prendono anche uno forte fisicamente allora si creerebbe un equilibrio, ma è difficile sostituire sia Dzeko che Lukaku. Se l'Inter vuole riprodurre quel tipo di gioco visto lo scorso anno, per me Morata non basta". L'alternativa è il giovane dell'Arsenal Folarin Balogun: "Morata è più giocatore di movimento rispetto a lui, ma la vera differenza, considerando che siamo in Italia, è il poter fare un investimento oneroso per un 22enne sperando che sbocci in Serie A, visto che ormai sta diventando un campionato di passaggio, metterlo in mostra e valorizzarlo.

Morata è un prodotto assicurato, non ti puoi aspettare una rivalorizzazione. Ormai in Italia o prendiamo cavalli di ritorno come Romelu Lukaku o giovani di belle speranze con i quali fare plusvalenze importanti. Non diamo sicurezza, nemmeno nei tribunali sportivi; e ciò che succede leva appeal al movimento, per tacere della situazione penosa degli stadi".