Alessandro D'Amico, agente del difensore dell'Inter Under 19 Lorenzo Moretti, conferma ai microfoni di SportChannel l'interesse dell'Avellino nei suoi confronti: "C'è un interessamento da parte di Enzo De Vito e nei prossimi giorni ne parleremo. E' un difensore centrale destro, alto 1.90, ha giocato nella Pistoiese, ha fatto parte della Nazionale Under 20, un ragazzo di prospettiva. Poi dipenderà dalla crescita e dal percorso che riuscirà a fare. Tecnicamente e fisicamente ha tutti i crismi per far bene".