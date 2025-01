"Napoli tosto contro un'ottima Atalanta. Un'ulteriore conferma che il lavoro di Conte non è solo tattico. È soprattutto mentale. Il Napoli ha cambiato pelle", ha detto Riccardo Cucchi nella breve analisi della 21esima giornata di Serie A EniLive che ha visto trionfare gli azzurri contro la Dea di Gasperini e i campioni d'Italia contro l'Empoli. A proposito della squadra di Inzaghi, l'ex radiocronista ha poi aggiunto: "L'Inter ha la meglio su un tonico Empoli giocando la ripresa a ritmi più alti e trovando maggior dinamismo rispetto al primo tempo. Thuram decisivo quando entra in campo" ha scritto in un post Facebook.

Sulle altre:

"Forse la miglior Juventus della stagione batte nettamente il Milan. Recuperati alcuni infortunati la squadra bianconera trova velocità, tenuta fisica e determinazione. Acuendo i problemi dei rossoneri. La Lazio torna alla vittoria dominando a Verona. Ritmi, pressing, idee di gioco E freddezza nello sfruttare gli errori veronesi. Ottima prestazione di Dia".

Sui piani alti della classifica:

"Lì in alto le prime cinque consolidano i loro piazzamenti. Il duello scudetto sembra riguardare sempre più Napoli e Inter".