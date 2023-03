"È bello essere di nuovo a casa, ritrovarsi dopo il grande risultato al Mondiale in Qatar". Lo ha detto Ivan Perisic, parlando in conferenza stampa dal ritiro della Croazia, alla vigilia della gara con il Galles che inaugurerà il girone D di qualificazione a Euro 2024.

"Sebbene siano già trascorsi tre mesi, il ricordo ancora in qualche modo fresco - ha aggiunto il laterale del Tottenham -. In ogni caso, siamo felici e soddisfatti di essere di nuovo insieme. Probabilmente diventeremo più consapevoli con il passare del tempo.