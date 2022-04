Cristiano Zanetti , ex centrocampista di Inter e Juventus , si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per presentare il Derby d'Italia in programma domenica sera all'Allianz Stadium e parlare del momento di forma della squadra nerazzurra.

"E' decisiva per tutte e due anche per i bianconeri per rientrare nel giro scudetto - le sue parole -. Un pari non serve a nessuno. Partita importante. Crisi Inter? Strana perchè la squadra ha perso brillantezza, non di qualità di gioco ma nei singoli. Ha avuto un calo fisico in giocatori di spessore, vedi Lautaro Dzeko, Correa, Barella. L'Inter ha sempre tenuto palla e fatto muovere gli avversari ma è calata nei singoli. In alcune gare alcuni giocatori andrebbero fatti rifiatare ma magari un tecnico vuol sempre mettere i migliori. Lautaro in Italia fa la differenza però si è bloccato. Caicedo nella Lazio ha sempre fatto bene e all'Inter non si è quasi mai visto".