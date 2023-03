Domenico Criscito, difensore del Genoa, parlando ai microfoni di TeleNord ha parlato ampiamente del suo amore per i colori rossoblu. Tale al punto da spingerlo a rifiutare in passato una proposta da parte dell'Inter dopo la sua esperienza in Russia: "Quando ho terminato il mio contratto con lo Zenit mi voleva l'Inter ma per me era giusto tornare al Genoa".