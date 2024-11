"È indubbiamente il miglior allenatore italiano e tra i 3 top al mondo, ma in giro non c’è nessuno come lui capace di prendere squadre reduci da annate disastrose e renderle in poco tempo da titolo". Massimo Crippa esprime così, su Tuttosport, la sua ammirazione per Antonio Conte.

"Non dimentichiamoci che il Napoli era reduce da un’annata disgraziata e balorda, in cui è finito a metà classifica. Eppure sette undicesimi di quella squadra adesso sono primi e in questo c’è tanto dal lavoro di Antonio. Parliamoci chiaro: nessuno si aspettava una partenza del genere da parte del Napoli - dice - Calendario facile per il Napoli finora? Dico che non è vero. Gli azzurri hanno già superato brillantemente due trasferte durissime contro Juventus e Milan, ottenendo quattro punti senza subire gol. Non mi pare poco come segnale al campionato…".

"L'Inter - prosegue - come rosa sulla carta resta la più esperta e attrezzata, anche se la Champions potrebbe togliere un po’ di concentrazione ed energie. Tengo dentro la lotta pure la Juve, che può dare fastidio fino alla fine. Il Napoli, però, ha il vantaggio di non fare le coppe e potersi concentrare solo sul campionato e questo aspetto, se sfruttato a dovere, può valere qualche punto in più alla fine dell’anno".