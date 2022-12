"Questa manovra finirà sui manuali di finanza pubblica sul come non fare una legge di bilancio". Parole e musica di Carlo Cottarelli, senatore Pd e tifoso interista padre fondatore del progetto Interspac, che in Senato prende parole durante l’esame della cosiddetta manovra salva calcio. "Quelli che le tasse le pagano adesso le stanno pagando anche per gli altri. Nella Legge di Bilancio ho trovato una parte molto corposa su come dare vantaggi a chi le tasse non le ha pagate, i condoni che il governo dice che non sono condoni.