Alessandro Costacurta si proietta già al derby d'Italia: "Juventus-Inter sarà una partita stra-aperta, proprio per la capacità di una Juventus camaleontica. Sarà molto molto molto difficile farle gol e davanti in qualche maniera riescono sempre a segnare. Sarà una partita aperta nel risultato, sarà molto molto difficile per l'Inter. Naturalmente ci sarà una squadra che avrà la palla e l'altra un pochino meno", ha detto a Sky Sport.