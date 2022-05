Di nuovo in Serie A con il Lecce, di cui è responsabile dell'area tecnica, Pantaleo Corvino prevede un campionato combattuto ai pianti alti della classifica e non una corsa a due limitata ai confini milanesi: "Immagino saranno protagonisti non solo il Milan e l’Inter, credo che ci saranno la Juve ed il Napoli, ma anche la Roma con la Lazio", le parole dell'esperto dirigente giallorosso a Tuttosport.