Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato di due dei giocatori della squadra toscana che maggiormente hanno catturato l'occhio in questa stagione, Kristjan Asllani e Fabiano Parisi, entrambi finiti nel mirino dell'Inter: "Asllani si è guadagnato il posto in Serie A, ci ha convinto tutti e speriamo di averlo un altro anno. Abbiamo più l'urgenza di fare una squadra che fare cassa. Siamo lì a difenderci sul mercato. Parisi all'Inter? Non siamo ancora in queste situazioni, siamo in una fase in cui si manifesta un apprezzamento. È un grande atleta, un grande piede e ha fame per cui ci aspettiamo tanto. Una combinazione aver preso per questo ragazzo, facendo anche uno sforzo economico. Sarà difficile trattenere Parisi, ma dobbiamo essere tutti contenti".