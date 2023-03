Spunta un nuovo nome nella corsa al nuovo difensore centrale da parte dell'Inter: da SempreInter.com arriva la notizia dell'interessamento del club nerazzurro nei confronti di Danilo Doekhi, ex giocatore dell'Ajax oggi in forza all'Union Berlino al quale è legato da un contratto fino al 2025. Ventiquattro anni, paragonato a Virgil van Dijk, Doekhi ha un valore di mercato di 15 milioni di euro ed è seguito anche dal Napoli. Curiosità: è il nipote di Winston Bogarde, ex difensore di Ajax, Milan e Barcellona.