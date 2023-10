"Ho una notizia bomba: la polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me, altrimenti non sarebbe mai andata a colpo sicuro, non lo avrebbero fatto prima della partita della Nazionale". Lo dice Fabrizio Corona, che raggiunto dai colleghi di Sportitalia aggiorna sullo scandalo legato al calcioscommesse dopo gli sviluppi delle ultime ore: "Se Tonali e Zaniolo sono andati via da Coverciano è perché evidentemente è vero. Sto andando a prendere le prove dalla fonte zero: non sono coinvolti solo loro due. La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando è uscita la notizia non l'ha portato in tournée e ha cercato di pulirlo, omettendo di denunciare.

Questo è un reato da retrocessione. Sto facendo un'inchiesta pulita al pari della Magistratura. Non sono coinvolti arbitri e allenatori. Se dovessero ammazzarmi sarei contento: sarebbe la fine di una storia bruttissima."