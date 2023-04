Il Giudice sportivo ha punito la Roma con una multa di 8mila euro "per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all'8° del secondo tempo, intonato un coro insultante" nei confronti di Dejan Stankovic. Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A, la sanzione è stata "attenuata perché il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore (José Mourinho, ndr), non si è ripetuto".