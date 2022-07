Quanto è importante in uno spogliatoio avere figure che uniscano il gruppo? E' la domanda che i colleghi di DAZN hanno rivolto ad Alex Cordaz, per il secondo anno terzo portiere dell'Inter: "Il segreto del successo è avere uno zoccolo duro all'interno della squadra che possa far crescere i giovani e dia stabilità all'ambiente. Brozovic mi definisce uomo squadra? Lo dice perché non sa l'italiano, conosce solo due parole", dice l'ex Crotone. Senza ottenere risposta del croato che se la svia.

Il tuo ruolo all'interno dello spogliatoio?

"Magazziniere (ride, ndr). Scherzo, ci sono ruoli meno fondamentali che si devono fare. Io cerco di far star bene tutti, motivare i ragazzi, soprattutto quelli che giocano meno".