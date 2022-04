Dopo la designazione dell'AIA di questa mattina che ha reso nota l'intera direzione arbitrale per il ritorno di semifinale di Coppa Italia 2021/22 che vede Maurizio Mariani al fischietto, lo stesso che aveva già diretto la gara d'andata tra Milan e Inter. Un evento particolare mai verificatosi fino a questo momento dal 2008/09, quando fu introdotta il nuovo formato di Coppa Italia con il doppio confronto. La decisione iniziale dell'Aia infatti era quella di impiegare cinque arbitri diversi per le gare finali, due sole le eccezioni alla regola fino a questo momento, come sottolinea la Gazzetta dello Sport che ricorda il caso di Rizzoli, nel 2010, alla direzione della semifinale di ritorno tra Fiorentina e Inter e della finale tra Inter e Roma, e quello di Orsato nel 2015, "scelto prima per Napoli-Lazio e per la sfida tra i biancocelesti e la Juventus".