La Cremonese sfiora un altro scherzetto all'Olimpico. La truppa di Stroppa, in lotta per la promozione in massima serie, passa avanti con Tsadjout al 37', gestisce bene il vantaggio rischiando il giusto. Ma nel quarto d'ora finale di gara entrano in scena i big della Roma: Lukaku pareggia, Dybala dal dischetto firma il sorpasso. Ora ai quarti di finale (settimana prossima) ci sarà l'attesissimo derby