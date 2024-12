Tutto facile per il Bologna in Coppa Italia. I rossoblu di Italiano si sbarazzano del Monza con un 4-0 maturato già nel primo tempo del Dall'Ara con un letale uno-due che tagliale gambe ai brianzoli nel giro di pochi minuti: al 32' colpisce Pobega, al 35 è il turno del solito Orsolini, costretto però a lasciare il campo al 39' per infortunio. Al suo posto entra Dominguez, bravo a chiudere i giochi nella ripresa insieme a Castro. Gli emiliani aspettano ora di conoscere l'avversaria dei quarti che uscirà dallo scontro tra Atalanta e Cesena.