Per cantare l'inno italiano prima della finale di Coppa Italia in programma domani sera all'Olimpico di Roma è stata scelta Arisa. La cantante intonerà il Canto degli italiani con Inter e Juventus schierate sul terreno di gioco pochi minuti prima del calcio d'inizio dell'ultimo atto della coppa nazionale. Per lei sarà la seconda volta dopo il 2012, in occasione della finale Juve-Napoli in cui a trionfare furono gli azzurri all'epoca allenati da Mazzarri.