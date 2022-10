C'è amarezza in casa Bari per la sconfitta interna contro l'Ascoli. Ben sintetizzata dalle parole nel dopopartita del capitano Valerio Di Cesare ai microfoni di RadioBari: "Abbiamo affrontato una squadra chiusa nelle retrovie, abbiamo creato delle occasioni nel primo tempo che avremmo potuto sfruttare meglio. Il gol è arrivato su palla innattiva, perdere davanti ai nostri tifosi lascia l'amaro in bocca e noi avremmo voluto continuare il nostro percorso. Potevamo fare certamente meglio, dovevamo essere bravi a mantenere la calma perchè non ci mancano le qualità per vincere. Questa partita poteva sbloccarsi soltanto con un episodio che purtroppo è stato a loro favore, questa sconfitta non cancella l'ottimo percorso che stiamo facendo".