La Lega Serie A ha pubblicato il regolamento della Coppa Italia 2024-25, disegnando di conseguenza anche il tabellone con le otto teste di serie che entreranno in scena dagli ottavi di finale. L'Inter, testa di serie numero 2, è stata posizionata nella parte destra del tabellone, dove potrebbe incrociare la Lazio ai quarti di finale e Milan, in derby andata e ritorno come due stagioni fa o Roma in semifinale. Dall'altra parte la Juve, detentrice del trofeo, che sulla sua strada potrebbe trovare la Fiorentina e, quindi, l'Atalanta o il Bologna. (qui il comunicato).