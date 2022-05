La Federcalcio croata ha pubblicato questa mattina l'immagine di un sorridente Ivan Perisic, impegnato in questi giorni nel recupero dall'ultimo infortunio e nelle riflessioni riguardo all'offerta di prolungamento fatta dall'Inter. L'esterno nerazzurro era allo stadio per assistere alla finale di Coppa di Croazia tra Rijeka e Hajduk Spalato (vittoria per 3-1 di questi ultimi).