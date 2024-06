Jesse Marsch, ct della Nazionale canadese, intervenuto in conferenza stampa dopo il match di Copa America perso contro l'Argentina ha espresso una lamentela nei confronti degli avversari, arrivando addirittura a chiedere una sanzione per aver ritardato in maniera eccessiva l'inizio del secondo tempo del match della Mercedes-Benz Arena di Atlanta. "Mentre aspettavamo, sapevo che stavano guardando i video e analizzavano come volevano giocare contro di noi. Ora vedremo cosa ne pensano gli arbitri. Se fossimo stati noi in ritardo di cinque minuti, avremmo preso una multa. Ci sarebbe un grosso problema. Vediamo cosa succede con l’Argentina. Penso che debbano essere multati".

Marsch ha rincarato la dose: "Quanto ritardo hanno fatto? Venti minuti? Trenta? Non lo so. È passato molto tempo. Ma hanno avuto il tempo per prepararsi come volevano giocare contro di noi nel secondo tempo, e se avessimo saputo in anticipo che avremmo potuto avere dieci minuti in più, avremmo potuto preparare alcune cose in più anche noi. L'Argentina andrebbe multata, scrivetelo", ha concluso Marsch rivolgendosi con un tono tra il serio e il faceto alla stampa argentina.