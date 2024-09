Non sembra esserci pace per i calciatori, soprattutto per quelli più quotati. Nella sfida che il Real Madrid ha vinto con brividi finali contro l'Alaves di ieri sera, infatti, Carlo Ancelotti ha dovuto fare i conti con il problema fisico occorso a Kylian Mbappé, subito segnalato al momento dell'uscita dal campo all'80esimo del match contro i baschi. Sottoposto ad accertamenti quest'oggi, l'asso francese delle Merengues ha rimediato un infortunio al bicipite femorale e sarà fuori per circa tre settimane.

Per Mbappé, pertanto, niente derby contro l'Atletico Madrid e niente partita di Champions contro il Lille: l'obiettivo è tornare in forma per il Clasico col Barcellona del prossimo 26 ottobre.